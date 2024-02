Përplasen dy avionë në pistën e aeroportit, anulohen 10 fluturime

Një incident i përplasjes së avionëve ndodhi në Japoni dhe në aeroportin Itami të Osakës të enjten në mëngjes.

Konkretisht, dy avionë të All Nippon Airways përplasën krahët e tyre teksa ishin në pistën e aeroportit, duke rezultuar në pezullimin e dhjetë fluturimeve.

Nuk raportohet për të lënduar në mesin e pasagjerëve dhe ekuipazhit të avionit. Sipas informacioneve, një avion, me 69 pasagjerë dhe 4 anëtarë të ekuipazhit, po përgatitej për ngritje, kur krahu i tij i djathtë u përplas me atë të një avioni tjetër të së njëjtës kompani, me 65 pasagjerë dhe 4 anëtarë të ekuipazhit, i cili sapo ishte ulur.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

All Nippon Airways nisi menjëherë hetimet për shkakun e incidentit dhe siguroi të punonte ngushtë me autoritetet e aeroportit gjatë hetimit. Pasagjerët e prekur nga anulimet e fluturimeve u strehuan në rrugë alternative për të minimizuar ndërprerjet në planet e tyre të udhëtimit.