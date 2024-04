Kampusi sportiv në Durrës, Rama: Keqardhje që s'kemi hapur një shkollë të gjuhës shqipe në Manchester

Kryeministri Edi Rama mori pjesë në prezantimin e projektit të kampusit sportiv të Akademisë së Futbollit të Manchester City në Durrës.

Mes të tjerash kryeministri shprehu keqardhje që ende nuk është hapur një shkollë e gjuhës shqipe në Manchester

“Një shtysë frymëzuese për këtë projekt ka qenë Pablo, i cili është një agjent i Manchester City, është një komunitet bashkësi njerëzish ku varin këpucët e futbollit në gozhdë, ka qenë frymëzues për këtë projekt, për modelin dhe standardet që sjell që do të jenë.

Me keqardhje që akoma nuk kemi hapur një shkollë të gjuhës shqipe në Manchester dhe akoma s’u morëm vesh me garancinë e plotë që ne njihemi afër dhe të privilegjuar me atë nder që na bëhet, këto kupa janë pjesë e një turi që Manchester bën nëpër botë”, tha Rama.