“Nuk më kërcet për CEZ-DIA”, Meta: E kam të sigurtë që do jem kryeministër

Ilir Meta gjatë konferencës së sotme për mediet tha se nuk është i shqetësuar se do të shpallet “non grata”. Ai shprehu bindjen se do të jetë kryeministër i vendit së shpejti dhe madje tha se pas 20 vitesh do të jetë President.

Ilir Meta: Jam kristal i pastër. Nuk më kërcët për Cez Dian. Dumdumani është përpjekur të falsifikojë një process të tërë.

Ai nuk ka kurajo të merret me aferën e Ramës dhe Damianit 600 mln euro dhe ai do të merret me ato çështje që kanë qenë të mbyllura dhe kanë qenë të hapura me persona delikuentë. Një gjë e kam të sigurt që do jem kryeministër i Shqipërisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Do bëj dhe një mandat si President, por pas 20 vitesh. Për “non grata” nuk ekziston një shqetësim i tillë për mua. Problem është kur të shpall Ilir Meta “non grata”.