Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 18:55
Politikë

Iva Gjuzi, socialistja që shkoi me foshnjen në Parlament

lva Gjuzi ka shkuar diten e sotme me femijen e vogel ne Parlament. Ajo është bërë e njohur për publikun e gjerë si anëtare partie me lëvdata për kryetarin e Partisë.

Më vonë zv. Ministre dhe sot deputete e PS, e cila ka bërë një gjest human shumë normal duke marrë fëmijën e porsalindur në punë.

Për këtë është kritikuar, përqeshur dhe anatemuar si formë retorike për të marrë klikime e kohë televizive.

Janë lodhur për të gjetur foto të ngjashme deputetesh në PE dhe bundestag. Personalisht e shikoj me simpati, si formë detante ndaj agresivitetit të përhapur maçist në Kuvend e jashtë saj.

Aty më parë flitej për vajza Moldave mes deputetit Tom Doshi dhe deputetit Ilir Rusmajli, apo për grushtet e Nokës, Palokës e sharjet e Erjon Braçes dhe shumë të tjerëve.

Pa përmendur recetat morale të Doktorit të Zi, apo karikaturat verbale të Piktorit që as nuk Zbardhet, as nxihet e as nuk skuqet.

Mendoj që duhet vlerësuar e përgëzuar. Duhen inkurajuar politikat e familjes dhe madje ta shikojmë edhe si formë rebelimi ndaj kolegëve që duan të mbarështojnë gjinitë.

