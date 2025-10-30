“Italianët janë shqiptarë të veshur me Versace”, Rama për Melonin: E mrekullueshme! Kur flet bëhet më e gjatë se unë
Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë sot në Forumin e Paqes në Paris, nismë e presidentit Emmanuel Macron, ku ka edhe këtë vit personalitete nga e gjithë bota.
Kreu i qeverisë shqiptare teksa u ndal te kryeministrja italiane, Meloni, tha se kjo e fundit kur fliste bëhej më e gjatë se ai.
Moderatori: Jam nga Italia, presidenti im nuk është saktësisht ai që po i referoheni.
Rama: Jeni nga një Shqipëri e madhe. Georgia Meloni do të ishte dakord. Italianët janë shqiptarë të veshur me Versace. Keni një kryeministre, një grua, siç do të thoshte Trump, të mrekullueshme. Ajo nuk është e gjatë, por kur merr fjalën, është më e gjatë se unë. Në sytë e tu shoh shumë të majtë. Unë jam vetë socialist.