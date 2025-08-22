U përplas në vijat e bardha në aksin Pogradec-Lin, ndërron jetë e moshuara
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 13:33
Aktualitet
Ka ndërruar jetë rrugës për në spitalin e Traumës Manushaqe Gjoka, e moshuara që u përplas mëngjesin e sotëm në aksin Pogradec – Lin.
Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se viktima, e cila kishte ardhur për pushime nga Durrësi, u përplas pranë vijave të bardha përballë hotelit ku qëndronte, në zonën e njohur si “Pojskë”, teksa po kalonte rrugën.
Pavarësisht përpjekjeve për ta transportuar në spitalin e kryeqytetit, e moshuara ndërroi jetë në afërsi të qytetit të Elbasanit. Policia po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.