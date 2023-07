Heqja e mandatit të Ahmetajt, ja kur do të shqyrtohet votimi i kërkesës së SPAK për arrestimin e ish-ministrit

Në fund të mbledhjes së ditës së sotme të Këshillit të Mandateve, ku po shqyrtohet kërkesa për heqjen e mandatit të ish-ministrit Arben Ahmetaj, do të diskutohet edhe vendimi për seancën se kur do të kalohet për votim kërkesa e SPAK.







Mbledhja e Këshillit të Mandateve është shoqëruar me tensione të forta gjatë ditës së sotme, ku kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, është përplasur me kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikollën, lidhur me kërkesën e saj për shtyrje të seancës.

Bardhi pretendoi se maxhoranca po përpiqet ti japë më shumë kohë Ahmetajt, në mënyrë që ai të fshihet.