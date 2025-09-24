LEXO PA REKLAMA!

“Gërdeci”/ Fatmir Mediu paraqitet në GJKKO, kundërshton ekspertizën tekniko-ushtarake

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 15:26
Politikë

“Gërdeci”/ Fatmir Mediu paraqitet në GJKKO,

Në Gjykatën e Posaçme ka nisur procesi ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes, Fatmir Mediu. Gjatë seancës, Mediu ka paraqitur kundërshtimet në lidhje me akt-ekspertiza tekniko-ushtarake.

“Ekspertët e thirrur nga prokuroria ishin në nivel të ulët ushtarak. Gjatë procesit disa ushtarakë të lartë i kanë kundërshtuar këta ekspertë. Në këtë sallë prokurori deklaroi se nuk kishte njohuri për kalibrat se ishte jurist.

Procedimi penal është ngritur në mënyrë të qëllimshme nga Prokuroria e kohës për ministrin e Mbrojtjes. Ministri nuk merret me çështje ushtarake. Përgjegjësia për këto çështje i takon Shefit të Shtabit të Përgjithshëm dhe stafit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes është civil”, ka thënë Mediu në seancë.

Fatmir Mediu akuzohet për shpërdorim detyre, pasi sipas SPAK, janë shkelur procedurat e ngritjes së fabrikës së demontimit në Gërdec, pranë një zone të banuar si dhe ato të municioneve.

Mediu i ka kundërshtuar akuzat e ngritura dhe gjithashtu gjetjet e ekspertëve.

