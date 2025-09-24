Flet babai i 15-vjeçares që u hodh nga ballkoni: E bullizonin shokët e klasës, i kishin thënë që je e shpifur!
“Nuk është hera e parë që më bullizojnë vajzën. Vuante prej kohësh”, rrëfehet Arben Cërriku, vajza e të cilit u hodh dje nga ballkoni i banesës.
Shkak duket se është bërë sjellja e shokëve dhe shoqeve të 15-vjeçares, të cilët sipas babait e komentonin për keq.
“Vajza vjen dje nga shkolla, rreth orës 13:30. (qan) I thotë të vëllait; Nesti, një vajzë dhe një shok në klasë më ofendon dhe më thotë; je e shpifur.
Vëlla i tha; mos u mërzit se do ta zgjidhim. Vajza u shtri në krevat dopio dhe ish-gruaja po bisedonte me një mësuese. Për hatër të fëmijëve, u bashkuam dhe ishim të gjithë bashkë.
Dje kishim dhe ditëlindjen e djalit të vogël, mbush 12 vjeç. Në një moment gruaja dëgjon një zhurmë dhe më thotë; O Ben, shiko pak se çfarë ishte.
I thash; nuk ka gjë. Ajo del në ballkon dhe sheh vajzën shtrirë. Ulëriti.
Dalim të gjithë jashtë. U mblodhën të gjithë dhe e çuam në spital. Erdhi ambulanca dhe e çuam në spital.
Për momentin këtu u përmend. Nuk është hera e parë që vajza vjen e ndrojtur, dhe e frikësuar nga shokët dhe shoqet.
Tani është në gjimnaz, por e njëjta gjë i ndodhte dhe në 9-vjeçare. Ne bisedonim me të, e nxirrja. E shihja se kohët e fundit ishte më keq.
Nuk ka shoqe, vetëm një vajzë në lagje ka dalë. Edhe djalin e vogël e bullizojnë, nuk shkon në shkollë. Unë kam 20 vite në Sarandë.
Si këtu nuk më ka ndodhur ndonjëherë. Mendoj se do ta heq fare vajzën nga shkolla. Mësuesja është një prind i dytë për fëmijën tim.
Ajo sot u hodh nga ballkoni, nesër mund të shkojë të mbytet në det.
Duhet ta ruaj 24/7. Jam i papunë, punoj në të zezë. Gruaja punon nëpër shtëpi, pastruese.
Jam prej 20 vitesh me qira.”, tha babai i adoleshentes, ndërsa e mbylli rrëfimin e tij me një apel për të ngritur në fokus këto shqetësime.