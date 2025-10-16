Gazment Bardhi nuk del nga salla, Peleshi ndërpret sërish punimet e seancës
Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 16:24
Tensionet në Kuvend vijojnë, teksa deputeti Gazment Bardhi ka refuzuar të largohet nga salla plenare, pavarësisht kërkesave të përsëritura. Si pasojë, kryetari i Parlamentit Niko Peleshi, ka ndërprerë sërish punimet.
Situata është përshkallëzuar gjatë zhvillimit të seancës së sotme plenare, ku Bardhi ka kundërshtuar vendimin për përjashtimin e tij.
Peleshi ka kërkuar disa herë që Bardhi të largohet, por pa sukses. Përballë kësaj situate, ai ka vendosur të ndërpresë punimet “deri në kthimin e normalitetit”.