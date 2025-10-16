LEXO PA REKLAMA!

Mazhoranca propozon që Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian të bashkëdrejtohet me opozitën

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 16:20
Politikë

Mazhoranca propozon që Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian

Mazhoranca parlamentare ka propozuar disa ndryshime në ligjin për rolin e Kuvendit në Procesin e Integrimit Europian të Shqipërisë.

Në draftin e depozituar, përveç rregullimeve të tjera të rastit, duket është gjetur mundësia që Këshilli Kombëtar i Integrimit të bashkëdrejtohet nga opozita. Një kthesë kjo pas shkrirjes së komisionit parlamentar të integrimit.

Këshilli do të bashkëdrejtohet nga Taulant Balla dhe Jorida Tabaku, pasi këta të dy janë drejtues të Komitetit të Stabilizim Asociimit.

