Fredi Beleri kërkon në gjykatë ngrirjen e dekretit të Presidentit Begaj për zgjedhjet ne 4 gusht në Himarë

Ne perpjekje per te penguar zhvillimin e zgjedhjeve lokale, Fredi Beleri i ka kërkuar Gjykatës Administrative që të pezullojë zbatimin e dekretit të Presidentit të vendit për zgjedhjet më 4 gusht në Himarë.

Sipas tij, pezullimi duhet të jetë deri në momentin e marrjes së një vendimi përfundimtar për këtë bashki.

Ai pretendon mandati si kryebashkiak është i vlefshëm për sa kohë vendimi i KQZ është i ankimueshëm dhe jo i formës së prerë.

Ai thotë se ndaj Presidentit Bajram Begaj do të ngrejë padi.

Në kërkesën drejtuar Gjykatës, ndër të tjera thuhet: Presidentit të Republikës ka vendosur të caktojë datën 4 gusht 2024 si datë të zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë Himarë. Rezulton që kërkuesi Dhionisios Alfred Beleri, me cilësinë e Kryetarit të Zgjedhur të Bashkisë Himarë, është përfaqësues i zgjedhësve në Bashkinë Himarë, dhe ka interesa të drejtëpërdrejta në zbatimin e Dekretit të Presidentit të Republikës.

Kjo pasi shtetasi Dhionisios Alfred Beleri mban Mandatin e vlefshëm të Kryetarit të

Zgjedhur të Bashkisë Himarë, mandat i fituar në zgjedhjet e datës 14 maj 2023, dhe që aktualisht

është i vlefshëm, sa kohë që vendimi i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 69 datë 05.07.2024 me të cilin në të njëjtë kohë, ky organ administrativ shpalli të pavlefshëm Mandatin por shpalli dhe ndërprerjen e parakohshme të tij, është shpallur në datën 05.07.2024, dhe ndaj tij lejohet ankim, dhe si I tillë ky akt është i paekzekutueshëm”.

Më tej sqarohet se: Kërkuesi Dhionisios Alfred Beleri aktualisht është Kryetar i Zgjedhur i Bashkisë Himarë, cilësi që sipas ligjit do ta mbajë deri në kalimin e afatit 30 ditor të paraqitjes së ankimit kundër vendimi të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ose deri në shpalljen e vendimit që do të shqyrtojë ankimin e tij, kundër vendimit.

“Paditësi/kërkuesi do të kundërshtojë Dekretin e Presidentit nr. 244 datë 05.07.2024 si absolutisht të pavlefshëm, pasi vjen në kundërshtim flagrant me procedurën që parashikon neni 10/3 i Kodit Zgjedhor, nenet 133, 164 e vijues të Kodit të Procedurave Administrative në lidhje me fuqinë e akteve administrative, pezullimin e ekzekutimit të tyre për shkak të ankimit etj, si dhe për faktin se mbështetet në një akt administrativ nga ana e vet absolutisht të pavlefshëm, në vendimin nr. 69 datë 05.07.2024 të KQZ, akt I cili gjithashtu është në shkelje të hapur dhe flagrante të dispozitave ligjore të ligjit nr. 138/2015. që parashikojnë kompetencat si dhe procedurat e

verifikimit të kushteve të zgjedhshmërisë së përfaqësuesve vendorë.”, thuhet më tej.