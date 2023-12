Fredi Beleri i përgjigjet Ramës nga qelia: Goro një kukull, kush duhet të jetë kryetar i përkohshëm

Fredi Beleri ka reaguar pas lajmeve për dorëheqjen e Jorgo Goros nga Bashkia e Himarës. Në një postim të bërë në 'Facebook', Beleri thotë se Rama hodhi dy hapa shumë të rëndësishëm drejt realitetit.

Sipas tij, kryeministri 7 muaj pas zgjedhjeve mësoi se qytetarët e Himarës e zgjodhën atë për kryetar komune dhe së dyti e dërguan në shtëpi kryetarin e mëparshëm që ishte i zgjedhuri i tij.

Beleri thotë se Goro, pavarësisht se kishte humbur zgjedhjet bashkiake, nxitoi të shpallte “dorëheqjen”.

Deklarata e plotë e Fredi Belerit:

Kryeministri shqiptar Edi Rama me postimin e tij në rrjetin X (ish-Tëitter) më 22 dhjetor 2023 hodhi dy hapa shumë të rëndësishëm drejt realitetit. Shtatë muaj pas zgjedhjeve komunale ai mësoi se qytetarët e Himarës së pari më zgjodhën mua për kryetar komune dhe së dyti e dërguan në shtëpi kryetarin e mëparshëm që ishte i zgjedhuri i tij.

Menjëherë pas njoftimit, Goro, njeriu që qëndroi kryetar bashkie për kaq shumë muaj, pavarësisht se kishte humbur zgjedhjet bashkiake, nxitoi të shpallte “dorëheqjen”. Ai në fakt nuk dha dorëheqjen, por hoqi dorë nga posti i tij i humbur prej kohësh. Në fund të fundit, ai ishte një kukull. Përshëndes hapat e rëndësishëm të Edi Ramës drejt realitetit. Por është një gjysmë hapi në lidhje me atë që duhet të bëjë menjëherë. Jam i informuar se kërkon të vendosë dikë tjetër kryetar të përkohshëm. Madje ai ka përmendur se do të ndjekë “praktikat më të mira europiane”. Unë e ndihmoj atë në kërkimin e tij duke vënë në dukje se:

Kushdo që merr detyrën e kryetarit të përkohshëm deri në lirimin dhe inaugurimin tim, duhet të jetë një nga këshilltarët e fraksionit bashkiak me të cilin fituam zgjedhjet komunale të majit 2023. Ai nuk mund të jetë pa lidhje me votën e popullit të Himarës kundër zgjedhjeve të fundit bashkiake dhe nuk mund të jetë nga një zonë tjetër jashtë komunës së Himarës. Kështu thonë “praktikat më të mira evropiane”. Çdo përpjekje e Ramës për të “mbjellur” një të zgjedhur larg zgjedhjeve të himariotëve është në kundërshtim me parimet demokratike dhe thelbësisht e gabuar.

Shtatë ditë pas rrëzimit të kërkesës sime për leje të posaçme, Edi Rama si zëdhënës i Gjykatës lëshoi ​​vendimin. Unë, nëpërmjet avokatëve të mi, nëntë ditë më vonë nuk e kam marrë vendimin në duart e mia . Si e ka gjetur vendimin Rama kur nuk është palë në proces? A shkoi gjyqtari i “paanshëm” te Rama dhe i dha vendimin?

Dy ditë më parë, Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale tha se vendimi i GJKKO për mos i dhënë leje Belerit për tu betuar është i drejtë, teksa paralajmëroi se Jorgo Goro s’mund të qëndronte më në detyrë.