LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Duhet shkundje si te bashkitë", Rama paralajmëron shkarkime të tjera: Do fillojmë nga IMT-të deri te policitë bashkiake

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 10:51
Politikë

"Duhet shkundje si te bashkitë", Rama paralajmëron shkarkime

Kryeministri Edi Rama gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në rrjetet sociale ka paralajmëruar shkarkime dhe lëvizje të njëjta si në bashkitë e vendit.

Rama është shprehur se kjo valë lëvizjes do të nisë nga IMT-ja dhe do të shkojë deri të policitë bashkiake. Ai tha se reforma do të prekë edhe këto insitucione. 

"Sic ka pasur një përshkallëzim të levizjeve me drejtuesit në bashki, ashtu do të ketë edhe lëvizje të tilla edhe në strukturat e kontrollit të territorit.

Duke filluar nga IMT-të e famshme deri të policitë bashkiake. Do ketë reforma te këto.

Por ama në qendër do të jetë teknologjia.", tha Rama.

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion