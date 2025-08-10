"Duhet shkundje si te bashkitë", Rama paralajmëron shkarkime të tjera: Do fillojmë nga IMT-të deri te policitë bashkiake
Kryeministri Edi Rama gjatë bashkëbisedimit me qytetarët në rrjetet sociale ka paralajmëruar shkarkime dhe lëvizje të njëjta si në bashkitë e vendit.
Rama është shprehur se kjo valë lëvizjes do të nisë nga IMT-ja dhe do të shkojë deri të policitë bashkiake. Ai tha se reforma do të prekë edhe këto insitucione.
"Sic ka pasur një përshkallëzim të levizjeve me drejtuesit në bashki, ashtu do të ketë edhe lëvizje të tilla edhe në strukturat e kontrollit të territorit.
Duke filluar nga IMT-të e famshme deri të policitë bashkiake. Do ketë reforma te këto.
Por ama në qendër do të jetë teknologjia.", tha Rama.