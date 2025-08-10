LEXO PA REKLAMA!

Aksidenti te ‘Qafa e Koshovicës’, arrestohet 45-vjeçari që i ndërpreu rrugën automjetit tjetër

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 10:18
Aktualitet

Aksidenti te ‘Qafa e Koshovicës’, arrestohet 45-vjeçari

Policia e Fierit ka vendosur në pranga shoferin 45-vjeçar i cili para dy ditësh shkaktoi një aksident në vendin e quajtur ‘Qafa a Koshovicës’.

Në njoftimin për mediat blutë bëjnë me dije se dyshohet se Michele Angelo i preu rrugën makinës ‘Benz’ ku mbetën të lënduar 4 persona. Pas aksidentit 45-vjeçari banues në Itali u largua nga vendi i ngjarjes.

"Në vijim të informacionit të dhënë në lidhje me aksidentin rrugor, të ndodhur në datë 08.08.2025, në vendin e quajtur "Qafa a Koshovicës", ku mbetën të dëmtuar katër shtetas, informojmë se në vijim të veprimeve hetimore dyshohet se shkak i aksidentit është bërë ndërprerja e rrugës nga automjeti që drejtohej nga shtetasi M. A., i cili është larguar nga vendngjarja.

Në përfundim të veprimeve procedurale specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit M. A., 45 vjeç, banues në Itali, për veprat penale "Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor" dhe "Largimi nga vendi i aksidentit".

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme", njofton policia.

