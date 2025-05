“Drejt finishit, për Shqipërinë në BE”/ Rama pritet me këngë polifonike në Sarandë!

Kryesocialisti Edi Rama ka vijuar turin e tij elektoral për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke zhvilluar sot takime në jug të vendit. Ai mbajti miting përmbyllës edhe me mbështetësit e PS në qytetin bregdetar të Sarandës, ku u prit edhe me këngë polifonike, mes tyre edhe ajo e “flamurit të kuq me shkabë”.

“Drejt finishit, për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Europian”, shkruante kryeministri në postimin e tij në llogarinë personale të rrjetit social Facebook, pak minuta para mitingut.

Para se të nisnin fjalimet e rastit elektorale, asambli i këngëve dhe valleve popullore të qytetit realizoi edhe një kolazh muzikor për të pranishmit.

Podiumi i takimit këtë herë ishte ngritur në sheshin buzë detit. Tubimin e hapi kreu politik i qarkut të Vlorës, Bledi Çuçi, i cili tha: “Kemi bërë dhe do bëjmë më shumë në vijim. Ne me Edi Ramën në krye do e çojmë Shqipërinë në BE, si një vend me të drejta të plota dhe anëtare e familjes europiane, një ëndërr e të gjithë shqiptarëve, që do bëhet realitet më 2030. 11 maji është një ditë përtej politikës, nuk votoni për ne, por për Shqipërinë në Europë, është 4-vjeçari ndoshta më i rëndësishëm i Shqipërisë”, tha ai mes të tjerash, teksa ftoi edhe kandidatët e pranishëm të qarkut.

Kurse kandidatja që vjen nga komuniteti rom, Ina Majko, u shpreh:

“Partia Socialiste ka ndërmarrë një nismë për të hequr një tavan të ndasive dhe diskriminimit. Shqipërisë i duhet integrimi dhe këtë e bën vetëm PS”, tha ajo.