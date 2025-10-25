“Do të shërbejnë si asistent për deputetët e PS”, Rama: ‘Diella’ është shtatzënë, pret 83 fëmijë
Kryeministri Edi Rama mes batutave gjatë fjalës së tij në forumin e Berlinit, tha se ministrja për Inteligjencës Artificiale, Diella është shtatzënë.
Ai tha se këta ‘fëmijë’ do të shërbejnë si asistentë për 83 deputetët e PS-së.
“Diella është shtatzëne dhe pret 83 fëmijë. Secili që do të jetë për çdo anëtar të parlamentit tonë, do të shërbejnë si asistent për ta që do të marrin pjesë në seancat parlamentare.
Ata fëmijë do të jenë diell për nënën e tyre. Dhe diçka që do të të pëlqej si turk, kur do të shkosh për kafe. Ne kemi kafe më të mirë se në gjermani. Nëse je në kafe dhe kur kthehesh, ku fëmijë do të thotë se çfarë të është thënë në sallë.”, tha ai.