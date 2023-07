Dita e dytë e turit ballkanik/ Rama sot në Bosnje-Hercegovinë, Mal të Zi dhe Serbi

Sot është dita e dytë e turit ballkanik të kryeministrit Edi Rama në kuadër të Procesit të Berlinit. Pas takimeve të djeshme që kreu në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë, Rama do të udhëtojë për në Bosnje Hercegovinë, ku do të takohet me Borjana Kriston, kryetaren e Këshillit të Ministrave të Bosnjes.







Rama dhe Kriston do të mbajnë edhe një konferencë për shtyp. Më pas, kryeministri do të pritet nga kryeministri i Malit në Zi, Dritan Abazoviç. Po ashtu do të zhvillojë edhe një takim bilateral me presidentin e Malit të Zi Jakov Milatoviç, parashikuar të mbahet në orën 16:00.



Turi do të përmbyllet në Serbi në një takim me presidentin Aleksandër Vuçiç në orën 19:30 për të vijuar më pas me një konferencë të përbashkët për shtyp.