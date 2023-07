Shkrumbohet banesa në Vlorë, e gjithë familja ndodhej brenda

Një banesë është përfshirë nga flakët gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm në lagjen “Hajër Çakërri” në Vlorë.

Mësohet se në momentin kur zjarri ka përfshirë banesën, brenda ndodheshin anëtarët e familjes, të cilët fatmirësisht kanë shpëtuar pa lëndime.

Banesa 1 katëshe me 3 dhoma, në pronësi të Artan Jonuzajt u shkrumbua krejtësisht me të gjitha orenditë që kishte brenda. Menjëherë drejt vendin të ngjarjes shkuan forcat e policisë si dhe zjarrfikësit të cilët bënë të mundur neutralizimin e flakëve, ndërkohë vijojnë hetimet lidhur me shkaqet e zjarrit.