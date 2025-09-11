Dha dorëheqjen si kryebashkiak, Ermal Dredha: Kam lindur dhe do mbetem socialist
Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 10:52
Politikë
Ermal Dredha foli për mediet një ditë pasi dha dorëheqjen si kryebashkiak i Vlorës.
Dredha tha për mediet se ai është socialist dhe do vazhdoj të jetë gjithmonë, teksa nuk dha një përgjigje konkrete për dorëheqjen e tij.
Dredha tha: Ka kohë që e mendoj dashuria për Vlorën nuk shteret jam djalë Vlorë dhe do të vijoj të kontribuoj për të. Jam i sigurt që do të ketë një ekip shumë i mirë për të çuar përpara Vlorën. Do ta mbështes sa të mundem ekipin që do të krijohet. Socialist kam lindur dhe i tillë do mbetem.