LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dha dorëheqjen si kryebashkiak, Ermal Dredha: Kam lindur dhe do mbetem socialist

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 10:52
Politikë

Dha dorëheqjen si kryebashkiak, Ermal Dredha: Kam lindur dhe do mbetem

Ermal Dredha foli për mediet një ditë pasi dha dorëheqjen si kryebashkiak i Vlorës.

Dredha tha për mediet se ai është socialist dhe do vazhdoj të jetë gjithmonë, teksa nuk dha një përgjigje konkrete për dorëheqjen e tij.

Dredha tha: Ka kohë që e mendoj dashuria për Vlorën nuk shteret jam djalë Vlorë dhe do të vijoj të kontribuoj për të. Jam i sigurt që do të ketë një ekip shumë i mirë për të çuar përpara Vlorën. Do ta mbështes sa të mundem ekipin që do të krijohet. Socialist kam lindur dhe i tillë do mbetem.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion