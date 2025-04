Del lista me emrat, cilët janë deputetët e PS që do jenë në listë të mbyllur

Partia Socialiste po përgatit listën finale të kandidatëve për deputetë.

Duke analizuar formulën e shpalosur prej Edi Ramës, në listën e mbyllur me 46 vende në 12 qarqe në zonën e sigurt për të dalë deputet do jenë drejtuesit politik, ndërsa 35 vendet e mbetura në listën e mbyllur do të plotësohen me deputete aktuale gra, figura të reja nga kabineti qeveritar, platforma “deputeti që duam” dhe diaspora.

Por cilët janë kandidatët në listën e mbyllur dhe ata që do të “mbledhin” votat?!

Në listën e mbyllur do të jenë:

Tiranë – Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali

Fier – Belinda Balluku

Dibër – Blendi Klosi

Vlorë – Bledi Çuçi

Korçë – Niko Peleshi

Gjirokastër – Mirela Kumbaro

Elbasan – Arbian Manzaku

Kukës – Eduart Shalsi

Lezhë – Ulsi Manja

Berat – Ervin Demo

Drejtues i Diasporës – Tauland Balla

Në listën e hapur do të jenë:

Orlando Rakipi

Toni Gogu

Xhemal Qefalia

Etjen Xhafaj

Pandeli Majko

Plarent Ndrecaj

Arbem Pwllumbi

Eduard Shalsi

Edi Rama

Ilir Nraxhi

Erjon Meka

Denis Deliu

Arkend Balla

Shkwlqim Bullari

Florenc Spaho

Klevis Xhoxhi

Luan Duzha

Saimir Hasalla

Baftjar Çela

Erion Braçe

Mirel Pitushi

Izmet Beqiraj

Petro Koçi

Paulin Sterkaj

Vullnet Sinaj

Anduel Tahiraj

Damian Gjiknuri

Ilir Metaj

Niko Kuri

Ilir Topi

Ilirian Pentavinji

Eduard Ndreca

Bardhyl Kollçaku

Nasip Naço

Lavdrim Krashi

Laer Duraj/top channel