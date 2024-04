Dashamir Shehi largohet nga drejtimi i grupit parlamentar “Aleanca për Ndryshim”, kush bëhet kryetar

Grupi Parlamentar, “Aleanca per Ndryshim”, që drejtohej nga Dashamir Shehi, ndryshon përsëri kryetar grupi. Këtë pozicion e ka marrë Agron Duka, kryetar u PAA-së.

Më herët ky grup parlamentar drejtohej nga Fatmir Mediu.

Aleatët kanë rënë dakord që në fillim të sesionit parlamnetar ne vitin 2021, qe ky grup parlamnetar që do drejtohej nga kryetarët e partive të vogla, përkatësisht për secilin vit; Fatmir Mediu, pasoi me Dashamir Shehun, me pas Agron Duka dhe Vangjel Dule.

Burime konfirmojnë se arsyeja e ndryshimit të Kryetarit të Grupit Parlamentar, lidhet edhe me qëndrimet e Dashamir Shehit, i cili nuk merr pjesë në mbledhjet e Grupit Parlamentar të PD-së, nuk është pjesë e Federatës së Opozitës së Bashkuar.

Po ashtu Dashamir Shehi duke mbajtur qëndrimet e tij në mbledhjet e institucioneve të Kuvendit të Shqipërisë (Konferenca e Kryetarëve etj) ka dalë edhe kundër linjës së PD-së së Rithemelimit. Nisur nga këto arsye, ka pasur një dakordësi mes palëve, që Dashamir Shehi të dorëhiqej dhe vendin e tij ta merrte Agron Duka.