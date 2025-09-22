“Certifikoi censusin e falsifikuar me kompaninë e tij”, Berisha: Petrit Malaj, anëtar i klanit të Gjolekë Malajt
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një deklaratë për mediat ditën e sotme ka denoncuar ministrin e Financave, Petrit Malaj, si anëtar i klanit të Gjolekë Malajt. Sipas Berishës, Malaj ka marrë detyrën e ministrit të Financave ditën që kompania e tij BDO Albania certifikoi censusin e dyshuar të qeverisë.
Berisha theksoi se kompania, ku Malaj ka qenë administrator dhe ku aksionerë janë i ati dhe e motra e tij, ka certifikuar një proces që ai e cilëson të falsifikuar. Ai e lidh këtë emërim me lidhjet e krimit me postet e larta në administratë, duke e cilësuar si “leva e Arkimedit për postet ministrore dhe administratën e narkoshtetit”.
Gjithashtu, Berisha akuzon Malajn për paraqitje të pasakta në deklaratat publike dhe CV, duke e cilësuar si “fshehës dhe evazor”, dhe shton se ai tani drejton financat e vendit “me të njëjtat parime që drejtojnë bandat”.
Berisha: Lidhjet me krimin janë leva e Arkimedit për postet ministrore dhe të gjitha postet në administratën e narkoshtetit.
Ministri i Financave, Petrit Malaj, anëtar efektiv i klanit Gjolekë Malaj, vjen në detyrën e kësaj ministrie tejet të rëndësishme pasi kompania e tij BDO Albania, në të cilën ky ka qenë administrator, i ati dhe e motra, aksionerë të rëndësishëm, kësaj kompanie i besohet auditi i censusit të përgjithshëm të falsifikuar nga Edi Rama.
Kompania BDO, e vjehrrit, motrës dhe e këtij, se ky ishte administrator, pra certifikoi censusin e falsifikuar në shifra kolosale.
Dhe, ditën që ka dorëzuar certifikimin e censusit, klani Malaj, klani Gjolekë Malaj, ky përfaqësues i tyre emërohet ministër i Financave.
Ministri i Financave vjen në atë detyrë pasi kishte detyrë shtetërore drejtor i AKBN-së.
Para tij, drejtor i AKBN-së ishte kunati i tij, Doda, Doda, i cili shkarkohet dhe ndiqet penalisht për shpërdorime dhe abuzime, por pavarësisht nga ajo, ai punon në një detyrë të rëndësishme dhe sot.
Vetë ministri, në deklaratat e tij, ka paraqitur veten si profesionist i lirë, në një kohë kur ai ka qenë me dokumente zyrtare drejtor ekzekutiv i kompanisë BDO. Pra ka kryer mashtrim.
Ka qenë drejtor ekzekutiv, siç ka pranuar vetë në CV, i BDO që prej vitit 2014. Në regjistrin e pagave figuron deri në vitin 2021 si profesionist i lirë, me NIPT, jo si drejtor ekzekutiv.
Pra, ky është një fshehës, një evazor.
Dhe ky sot drejton financat e vendit me të njëjtat parime që drejtojnë bandat.