 Bushati përplaset me Hoxhën: Tërhoqën mend**ën se kanë hallin e pazareve

Andi Bushati në një studio televizive ka folur për drejtësinë dhe politikën.

Bushati tha se reforma në drejtësi, ka bërë që drejtësia të jetë në gjendje shumë më të keqe se para reformës, me gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar, që shohin interesat e tyre.

Biseda në studio:

Andi Bushati: Cili gjyqësor, ai me lapangjozë?

Artan Hoxha: E votoi edhe Berisha atë.

Andi Bushati: Që të voton Saliu nuk ke kartë ndershmërie. A mundet SPAK t’i kufizojë lirinë një deputeti? Nga disa u çua në Gjykatë Kushtetuese. Disa lapangjozë dhe legena, e kanë kthyer Gjykatën Kushtetuse në pazar për pronat e tyre të vogla, tërhoqën menderen se kanë hallin e pazareve. Ne nuk mund të flasim këtu për gjykata të pavarura.

Artan Hoxha: Nuk them është e pavarur. Por si i bëhet?

Andi Bushati: Ne nuk japim zgjidhje. Këtu po tregohet që çdo institucion i kësaj drejtësisë së re, që na çanë trapin me amerikanët, jo e "mrekullueshme", "heronjtë e fëmijëve"… Ne kemi patur një gjykatë si hetuese. Kjo drejtësi e ndyrë që kemi patur, na kishte sjellë një Gjykatë Kushtetuese, që i ka kthyer Sali Berishës 42 atentate kundër Kushtetutës, siç thoshte dhe Rama. Kemi ardhur në një Gjykatë Kushtetuese me gjithë by*lëpirësit e pushtetit. Me reformën në drejtësi, kemi hequr disa të këqinj për ti zëvendësuar me disa super të këqinj dhe të korruptuar.