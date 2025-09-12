LEXO PA REKLAMA!

Bllokimi i foltores në Kuvend: Gazment Bardhi i mbyll mikrofonin Taulant Ballës

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 11:20
Politikë

Bllokimi i foltores në Kuvend: Gazment Bardhi i mbyll mikrofonin Taulant

Seanca e parë e Parlamentit pas zgjedhjeve të 11 Majit ka filluar me tensione të larta ndërmjet opozitës dhe maxhorancës. Opozita, e përfaqësuar nga figura të njohura si Sali Berisha, Flamur Noka dhe Gazment Bardhi,ky i fundit bllokoi foltoren në përpjekje për të shprehur shqetësimet e tyre dhe për të bërë presion mbi qeverinë. Nga ana tjetër, maxhoranca, e mbështetur nga kryesuesi Vasil Llajo, kërkonte të vazhdonte me procedurat formale për verifikimin e mandateve të deputetëve.

Ndërsa Llajo po kërkonte emrat për komisionin e verifikimit, tensionet u intensifikuan kur Sali Berisha kërkoi fjalën. Llajo nuk ia dha fjalën dhe kjo situatë shkaktoi reagimin e Noka dhe Bardhit, të cilët shkaktuan një moment përplasjeje fizike për të marrë kontrollin mbi foltoren. Situata u rëndua kur Bardhi, gjatë kalimit pranë Taulant Ballës, i fik mikrofonin atij për të ndaluar nga fjalimi, një veprim që nënkuptonte tentativën e opozitës për të parandaluar çdo komunikim nga maxhoranca

Kjo seancë shënon një fillim të vështirë për Parlamentin, me opozitën që duket e vendosur të ushtrojë presion dhe të sfidojë autoritetin e maxhorancës, e cila është e angazhuar për të vazhduar me procedurat legjislative. Duket se opozita ka strategji të qartë për të parandaluar normalizimin e aktiviteteve parlamentare, duke shfrytëzuar çdo mundësi për të bërë zë për shqetësimet e saj dhe për t’i bërë presion qeverisë.

Në përgjithësi, ngjarjet në këtë seancë tregojnë tensionet pas zgjedhjeve të fundit dhe sfidat që e presin Parlamentin në periudhën e ardhshme. Opozita duket se do të vazhdojë me strategjitë e saj për të sfiduar autoritetin e qeverisë, ndërsa maxhoranca përpiqet të ruajë rendin dhe të përfundojë procedurat e nevojshme. Kjo situatë sjell në vëmendje nevojën për dialog dhe kompromis midis dy palëve për të siguruar një funksionim të shëndetshëm të institucioneve.

