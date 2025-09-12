LEXO PA REKLAMA!

"Pse ju largoi Rama?"/ Si iu shmang përgjigjes nga gazetarët, Ulsi Manja

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 11:27
Politikë

Ish-ministri i Drejtësisë Ulsi Manja është pyetur nga gazetarët për moszgjedhjen nga ana e Ramës si Ministër. Manja deklaroi se ai tashmë është kryetar i Komisionit të Ligjeve, duke theksuar se ky komision do të mbajë peshën më të madhe për afrimin e legjislacionin me BE. 

Manja: Qoftë një legjislaturë e mbarë.

Gazetarët: Pse iu largoi Rama?

Manja: Kryetar i komisionit të ligjeve. Jemi në procesin e integrimit, Komisioni i Ligjeve do jetë komision që do mbajë peshën më të madhe për afrimin e legjislacionin me BE, jam natyralisht aty ku duhet të jem.

