Blinken shkruan për vizitën në Tiranë: Shqipëria, aleat i vjetër i SHBA-së dhe NATO-s

Sekretari i shteteve të Bashkuara Antony Blinken ka shpërndarë një postim në Instagram ku ka folur për vizitën e tij në Shqipëri. Ai shkruan se kjo është hera e parë e tij si sekretar në Shqipëri, një vend partner i vjetër i SHBA-së.

Blinken shkruan se në takime me kryeministrin Rama dhe presidentit Begaj kanë diskutuar për mbështetjen që SHBA do i japë Shqipërisë në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian ndërsa ka shtuar se qendër e diskutimeve ka qenë edhe lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit.

“Javën e kaluar bëra udhëtimin tim të parë si Sekretar në Shqipëri, një partner i vjetër i SHBA-së dhe aleat i NATO-s, dhe më pas iu bashkua @vp Harris në Konferencën e Sigurisë në Mynih.

Në Shqipëri, me Presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama diskutova mbështetjen tonë për rrugën e saj drejt trashëgimisë në BE, si dhe për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. U takova gjithashtu me ekipin e @usembassytirana duke punuar çdo ditë në prioritetet kryesore të politikës së jashtme, duke përfshirë rivendosjen e mijëra aleatëve afganë.

Ndihma e Shqipërisë në këtë përpjekje mishëron humanizmin dhe traditën e saj të rrënjosur thellë për t’u kujdesur dhe për t’u strehuar atyre në nevojë.

Në Mynih, u angazhova me liderë globalë për të nënvizuar mbështetjen tonë për Ukrainën, për të diskutuar punën tonë për të arritur paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në Lindjen e Mesme dhe për të theksuar angazhimin tonë të palëkundur ndaj sigurisë transatlantike.

U bashkua me Ministrin e Jashtëm gjerman @abaerbock dhe ministrin indian të Punëve të Jashtme @drs.jaishankar për një forum publik ku trajtuam kërcënimet e vazhdueshme ndaj paqes dhe sigurisë globale. Dhe në një takim të ministrave të jashtëm në periferi të konferencës, homologët e mi të G7 dhe unë dënuam fuqishëm agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. U larguam më të fortë dhe më të bashkuar për të përballuar sfidat e sotme”,-shkruan Blinken”,-shkruan Blinken.