Berisha: Si u bë Agron Malaj nga një oficer garde, në njeriun më të pasur të Matit?!

Sali Berisha, gjatë një takimi me banorët e Klosit, akuzoi me tone të ashpra kryeministrin Rama për keqadministrim dhe korrupsion, duke theksuar se ai ishte përgjegjës për dështimet në veri të Shqipërisë, përfshirë Rrugën e Arbrit, e cila, sipas tij, nuk do të ishte ndërtuar kurrë nga Rama.

Berisha akuzoi gjithashtu Agron Malajn për pasurinë e tij të dyshimtë, të fituar përmes korrupsionit dhe tenderave shtetërorë, duke e paraqitur këtë sistem si një formë keqpërdorimi të parave të qytetarëve për përfitime private. Ai premtoi heqjen e taksave për Rrugën e Arbrit dhe angazhimin për ta përfunduar atë projekt, duke e cilësuar këtë si një premtim të rëndësishëm për banorët e këtij rajoni.

Në fjalimin e tij, Kryetari i PD, Sali Berisha, theksoi rëndësinë e datës 11 maj, duke e paraqitur si një provë të madhe për të gjithë shqiptarët, të cilët besonin në potencialin e vendit dhe në të ardhmen e tij. Ai premtoi investime të shumta në infrastrukturë, përfshirë ndërtimin e rrugëve të rëndësishme si ajo e Xibrit, e cila do të lidhte Matin me Tiranën.

Lideri opozitar, Sali Berisha, akuzoi qeverinë aktuale për keqpërdorim të taksave dhe për zhvillimin e projekteve infrastrukturore me kosto të tepruara, duke përmendur shembuj si ndërtimin e rrugës Levan-Vlorë dhe Rrugën e Arbrit, të cilat u realizuan me shpenzime shumë më të larta se ato të mundshme.

Berisha gjithashtu kritikoi qeverinë për largimin masiv të shqiptarëve nga vendi, duke theksuar se kjo ishte pasojë e varfërisë dhe keqqeverisjes. Sipas tij, shqiptarët po largoheshin sepse nuk gjenin mundësi të punësimit dhe zhvillimit të jetës së tyre në Shqipëri, dhe përmendi varfërinë që kishte përfshirë shumë shtresa të shoqërisë, duke përfshirë pensionistët dhe mësuesit.

Kryetari i PD, Sali Berisha, theksoi se, pas 11 majit, Shqipëria mund të hynte në një periudhë të re, ku qytetarët do të kishin mundësi të përfitonin nga zhvillimi i infrastrukturës dhe rritja e rrogave dhe pensioneve, si një formë e ripërtritjes ekonomike. Ai e konsideroi datën 11 maj si një moment të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët, që besonin në mundësitë e vendit dhe në një të ardhme më të ndritur.

Berisha premtoi rritjen e rrogave dhe pensioneve për minatorët, punonjësit e naftës, dhe për të gjithë qytetarët, duke garantuar që askush nuk do të ketë pension nën 200 euro dhe rrogë minimale nën 500 euro. Ai kundërshtoi luksin e politikanëve, si Lamborghini i Noizit, duke e cilësuar si të papranueshëm në një shoqëri të varfër. Lideri demokrat, Sali Berisha, akuzoi mbështetjen e Ramës nga figura të jashtme si Xhorxh Soros dhe Anthony Blinken, duke e konsideruar këtë një tentativë për të shkatërruar pluralizmin dhe opozitën.

Në përfundim të fjalës së tij, Berisha tha se pas fitores së Donald Trump dhe humbjes së mbështetjes nga Soros, Rama do të përballej me pasojat e veprimeve të tij dhe kërkoi mbështetje për një qeverisje të re dhe të drejtë.

Pjese nga deklarata

Miq, ky Agron Malaj, para disa vitesh, ky ishte oficer në organet e rendit apo të Gardës së Republikës. Sot ky, është njeriu më i pasur i Matit dhe ju siguroj se, atë pasuri, së bashku me vëllain e tij, Fatosin, e ka qindarkë për qindarkë të vendosur vetëm nga korrupsioni shtetëror, nga tenderat, që normalisht nuk duhet t’i fitonte kurrë në shtet.

Këta krijuan një sistem që nuk ka ekzistuar kurrë. Këta krijuan sistemin që, paratë dhe taksat tuaja që përdoren për shkolla, për ndërtime, për të gjitha, t’i marrin për vete. Të krijojnë sipërmarrje dhe t’i marrin vet.

Dhe,çfarë solli kjo? Kjo solli, po të vish sot në Mat, dhe kudo në jug, janë të mbetura aty ku kanë qenë, asnjë investim të përfillshëm. Rrugë të rrënuara, shkolla të rrënuara, qendra shëndetësore të shkatërruara. Ndërkohë, miliarda e miliarda euro tendera të shndërruara në pasuri të tyre.