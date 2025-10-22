“Ishin amatorë, ata lanë njërin prej seteve”, ish-hajduti i bizhuterive “kritikon” grabitësit e Luvrit
Muzeu i famshëm i Luvrit në Paris pritet të rihapet të mërkurën, por këtë herë pa një pjesë të çmuar të trashëgimisë së tij kulturore. Sipas një prokurori francez, rreth 102 milionë dollarë në thesare të çmuara janë vjedhur në një nga grabitjet më spektakolare të dekadave të fundit, që tashmë po quhet “Grabitja e shekullit”.
Sipas shkrimtarit amerikan Michael Finkel, autor i librit “The Art Thief”, humbja është e rëndë jo vetëm për Francën, por për gjithë njerëzimin. “Viktimat e vërteta të këtij krimi jemi të gjithë ne, që nuk do të mund t’i shohim më këto vepra të jashtëzakonshme”, u shpreh ai.
Grabitja kujton episodin historik të vitit 1911, kur “Mona Lisa” e Leonardo da Vinçit u mor nga muret e Luvrit, për t’u gjetur dy vjet më vonë. Këtë herë, vjedhësit duket se kanë vepruar me shpejtësi, duke hyrë në muze përmes një dritareje dhe duke marrë bizhuteri të rralla, përfshirë një set me diamante dhe safirë, një kurorë dhe një varëse me smeralde, përpara se të largoheshin me motoçikleta.
“Ata vepruan sikur gjithçka ishte normale, si të ishin punëtorë ndërtimi. Arritën të hyjnë dhe të dalin për vetëm shtatë minuta”, tha Finkel për mediat franceze.
Policia franceze thotë se hajdutët përdorën një shkallë të montuar në kamion për të hyrë në Galerinë Apollo, një nga sallat më të bukura dhe më të ruajtura të Luvrit. Në vendngjarje u gjetën një bombol gazi dhe një gur flesibël, mjete që dyshohet se u përdorën për të hapur kasafortat e blinduara.
Megjithatë, sipas Larry Lawton, një ish-hajdut bizhuterish që sot punon si konsulent sigurie, grabitësit nuk ishin plotësisht profesionistë. “Ata lanë pas njërin prej bizhuterive të vjedhura. Kur ke vetëm nëntë sete dhe humb njërin, ke hedhur poshtë një të nëntën e gjithë plaçkës tënde. Ky është një veprim amatoresk”.
Larry Lawton
Eksperti i gjetjes së veprave të artit, Arthur Brand, thotë për CNN se bizhuteritë e Napoleonit janë tepër të njohura për t’u shitur në tregun e zi në formën e tyre origjinale. “Ato përmbajnë ar, argjend dhe diamante. Hajdutët ndoshta do t’i shkrijë metalet dhe do t’i presin gurët për t’i bërë të pashpjegueshme origjinën e tyre”, shpjegoi Brand.
Hetimet vijojnë, ndërsa autoritetet franceze po punojnë me Interpolin dhe ekspertë ndërkombëtarë për të gjurmuar lëvizjen e thesareve të vjedhura. Por mungesa e bizhuterive ikonike do të kujtojë për një kohë të gjatë “Grabitjen e Shekullit” në Luvër.