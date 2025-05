Berisha: Pas 11 majit do ju falim të gjitha gjobat e vëna nga policët bashkiak rryshfetxhinj e gjobëvënës! Falet edhe taksa e pronës

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi këtë të premte një takim elektoral në Fushë-Krujë, ku prezantoi kandidatët e koalicionit “Aleanca për Shqipërinë Madhështore” për Qarkun Durrës në zgjedhjet e 11 majit. Kryedemokrati bëri një sërë premtimesh para qytetarëve".

Qeveria shqiptare ka vendosur 100 ditët e para të firmosë listën e rimbursimit të barnave që rimburson qeveria italiane. Nuk do të ketë më nevojë të kërkoni ilaçe tek njerëzit tuaj, jo dhe jo. Ilaçet do ti merrni falas me listë, sipas listës që i marrin italianët sot. Energjia zbret në 7 lek. Tarifat ujit do të përgjysmohen. Hiqen një seri taksash absurde, antikushtetuese, që këta grabitçarë kanë vendosur mbi ju. Miq, unë jam këtu për tu dhënë fjalën se falen 100%, gjoba dhe kamat vonesat e IKMT-së për familjet.

Falen dhe kthehen mbrapsht të gjitha detyrimet dhe taksat e profesioneve të lira. Falen taksat dhe tarifat vendore për bizneset e vogla dhe për individët, që në një verifikim të thjeshtë nuk kanë mundësi pagese, ose që kanë të ardhura sa minimumi jetik, apo llogari të bllokuara për shkak të taksave dhe tatimeve.

Falen kamatëvonesat dhe detyrimet tek të gjithë debitorët që janë nga tatimi mbi të ardhurat, në Shqipëri. Falet taksa e pronës për familjarët që nuk kanë pasur mundësi ta paguajnë. Falet taksa e pronës për bizneset pronën e tyre dhe jo me qira. Falen të gjitha gjobat dhe kamatëvonesat e KESH-it dhe ujit. Falen të gjitha gjobat e policëve bashkiak rryshfetxhinj dhe gjobëvënës mbi ju, asnjë mos paguani. Pjesëtohet me 3, taksa e pastrimit për qytetarët dhe bizneset. Hiqet taksa e reklamës për bizneset e vogla, hiqet tarifa e tabelës për këto biznese dhe të mëdhatë nga zero gjer në 4 metër. Ndryshon taksa e pronës për bizneset e vogla që ushtrojnë aktivitetin në pronën e tyre, 5 vitet e para të biznesit. Thjeshtohen në maksimum lejet e ndërtimit për banesat individuale në zonat urbane dhe rurale.

Hiqet taksa e ndikimit në infrastrukturë për banesat individuale, familjare, banesë e parë. Rishikim i taksës së pronës familjare në apartamentet. Hiqet taksa mbi pronën e emigrantëve shqiptarë, në mënyrë që ti ftojmë të vijnë, ta dinë që ne i presim ata dhe nuk i gjobisim. Ju bëj thirrje biznesit të vogël, të mesëm, të madh, asnjë taksë të vendosur nga 1 janari gjer sot, nga agjentët e tatimeve etj., mos paguani sepse ka qenë vetëm taksë elektorale. Nuk do njihet asnjëherë", tha Berisha.