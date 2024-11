Berisha sulmon ashpër kreun e SPAK: Prokurorëve që hetojnë opozitën do tu bëjmë gjyq publik!

Sali Berisha ka sulmuar ashper kreun e SPAK Altin Dumani ndersa ka paralajmeruar se prokuroreve qe po hetojne kreret e opozites, do tu behet gjyq publik para shqiptareve.

Deklaratat e Berishes nga dritarja e baneses ne arrest shtepie:

Berisha: Monstrat e krimit janë vërsulur kundër opozitës! T’i nxjerrim bashkë me padronët e tyre në gjyqin publik të shqiptarëve

Të dashur miq, 10 muaj më parë kjo farë e shpifur e Edi Ramës dhe Xhorxh Sorosit u tha shqiptarëve se, Sali Berisha ka miratuar ligje, ka firmos vendime për të favorizuar dhëndrin e tij dhe kushërinjtë e dhëndrit të tij.

Miqtë e mi, sot pas një hetimi 4-vjeçar këto monstra s’kanë gjetur një vendim, s’kanë gjetur dot një ligj nominal të dedikuar një personi të firmosur nga Sali Berisha, kryeministër, kryetar mazhorance, president, apo çfarëdoqoftë.

Monstrat e krimit që tregëtojnë çdo natë me vrasës, me kriminelë, me banditë. Që iu marrin përqindjen e fitimit të trafiqeve, u marrin përqinden e fitimit të vrasjeve. Këto monstra janë vërsulur kundër opozitës, pluralizmit në Shqipëri.

Mbyllin çdo dosje për veten e tyre, mbulojnë krimet e veta të shëmtuara, mbulojnë krimet e Edi Ramës, krimet e Erion Veliajt, krimet e lubi Ballukut, ministrave, qeveritarëve të tjerë. Harrojnë se në këtë mënyrë ata konsumojnë veprat më të rënda penale, por koha e tyre në vendin nga erdhën përfundoi lavdi Zotit!

Është në dorën tonë!

Është radha jonë që të përfundojë edhe në Shqipëri, një minutë e më parë!

Është radha jonë, t’i nxjerrim monstrat bashkë me padronët e tyre në gjyqin publik të shqiptarëve.

‘Edi Rama mbrohet nga mercenar Dumani’/ Berisha: Cili kriminel të dha ty paratë për t’u bërë me 3 apartamente?

Edi Rama ka firmosur me dhjetëra e dhjetëra vendime për 6 milion m2 tokë, në të cilat thuhet se është në çdo kontratë 30% aksioner.

Vendime nominale, vendime me emër mbiemër. Ka firmosur për vëllain e tij, duke iu marrë tokën pronarëve. Firmos për minsitrat, duke marrë përqindjen e tij.

Edi Rama është sot zyrtari i vetëm në Shqipëri dhe në botë në rastin e të cilit njeriu që ka korruptuar dhe i ka paguar 224 mijë dollarë ryshfet kundër Sali Berishës është dënuar me burg si i dënuar nga Gjykata e Uashingtonit 2 vjet e 4 muaj.

Njeriu që i dha paratë, njeriu që e korruptoi, Edi Rama mbrohet nga mercenar Dumani, nga llum Dumani.

Po tani, o llum që ata të cilët mbrojtën Edi Ramën morën damkën e historisë, ku do shkosh ti që mbron hajdutin, kriminelin, banditin që korruptoi vendit mik dhe aleat shefin e kundërzbulimit, vetëm e vetëm për të luftuar opozitën?

Çfarë fytyre ke ti mor? Ke fytyrë ti? S’ke fytyrë! Ti ke fytyrën e zezë të këpuceve të Edi Ramës, asgjë tjetër!

Ti faqezi që drejton një organizatë kriminale politike në Skapin e partisë mbyll dosjet e Edi Ramës, ministrave të tij, zyrtarëve të tij, vëllait të tij.

I burgos deputetët e opozitës. Zvarrit ish-presidentë para të cilëve jepje duart në Kushtetutë, o i pa be dhe i pa moral. Të gjitha këto i bën se je një hajdut ordiner. Të gjitha këto i bën se 8 vite më parë, jo tani, je gjetur me 3 apartamente me rrogën tënde.

Po cili shqiptar mund të bëjë 3 apartamente? Cili kriminel të dha ty paratë për t’u bërë me 3 apartamente?

Apo të mori peng Edi Rama? Të mbron për të bërë pyetjet 1 milionëshe.

Drejtësia vonon, por nuk harron!

E vërteta vonon, por fytyra juaj, karakteri juaj do të dalë në dritë. Dhe harroje se ka diplomatë, harroje se ka shtetar, harroje se ka zyrtar në botë se do të mbrojë Edi Ramën dhe ty nga vrulli, nga revolta, nga zemërimi i shqiptarëve.

Është radha jonë! Është radha jonë! Është radha jonë!

Fitore! Fitore! Fitore!