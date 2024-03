Berisha nën hetim prej 3 vitesh? Gjokutaj: Mos e shqetësoni kot Prokurorinë se nuk e di

Ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi, janë nën masën e sigurisë së “arrestit në shtëpi”. Megjithëse nuk janë të akuzuar, hetimet ndaj tyre vazhdojnë prej rreth tre vitesh.



Në përfundim të seancës së sotme të GJKKO, e cila la në fuqi masën ndaj Berishës, gazetarja Klodiana Lala pyeti avokatin e tij, Genc Gjokutaj nëse kishte informacion nga Prokuroria se kur do të përfundojnë hetimet.

“Se kur do të përfundojnë as prokurorët nuk e dinë vetë sepse pritet fjala e Edi Ramës. Ai është personi që do të caktojë fundin e hetimeve dhe këtë ua them shumë seriozisht. Nëse bini në kontakt mos i shqetësoni kot se nuk kanë dijeni”, u përgjigj Gjokutaj.