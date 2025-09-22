Berisha: Mocioni për mosbesimin e Peleshit do të dërgohet në Kushtetuese
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe kryetarin e Kuvendit, Niko Peleshi, për mbylljen me dhunë të seancës parlamentare të 18 shtatorit. Sipas tij, ky veprim u bë për të penguar qytetarët të njiheshin me abuzimet dhe lidhjet e mazhorancës me krimin.
Në një deklaratë për mediat, Berisha njoftoi se opozita do të çojë në Gjykatën Kushtetuese mocionin për mosbesimin e Peleshit. Ai e cilësoi këtë një betejë të pandalshme, duke shtuar se opozita do të përdorë çdo mjet institucional dhe politik për të kundërshtuar mazhorancën.
“Parlamentin e mbylli Edi Rama me Niko Peleshin, të cilët donin me çdo kusht që shqiptarët të mos njiheshin me vjedhjet dhe shpërdorimet monstruoze të kryeministrit, familjes së tij dhe ministrave,” tha Berisha. “Përdorën shkelmimin e rregullores për të mbyllur seancën.
Kjo është një betejë në vazhdim. Ne do të insistojmë me të gjitha mënyrat për të kërkuar mocionin e mosbesimit për Peleshin, i cili do të dërgohet në Gjykatën Kushtetuese”, tha Berisha.