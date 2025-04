“Balluku s’ka në shpirtin e saj një qelizë njerëzie”, Berisha: Ka shpenzuar për larjen e makinës së saj 10 mijë euro

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha akuzoi sërish zv.kryeministren dhe ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku se shpenzon 10 mijë euro në muaj për larjen e makinës.

Berisha tha ne takimin ku u prezantua programi për rendin dhe sigurinë se “ajo nuk ka në gjakun dhe shpirtin e saj një qelizë njerëzie”.



“Nuk ndodh që një ministre të shpenzojë për larjen e makinës së saj 10 mijë euro në muaj. Ajo nuk ka në gjakun dhe shpirtin e saj një qelizë njerëzie. Sepse po të kishte nuk i lejonte vetes të bënte një shpenzim të tillë kur pensionistët numërojnë kafshatën. Ajo nuk mund ta bënte kurrë një akt të tillë.

Në një kohë kur të sëmurët nuk vdesin nga sëmundja, por nga mungesa e ilaçeve. Nuk mund të ketë asnjë mëdyshje se ne do ti japim përgjigjen e merituar kësaj situte”, tha Berisha.

Po ashtu, Sali Berisha paralajmeroi se nga oragnet e policisë së shtetit do të largohen të gjithë ata që janë të inkriminuar.

“Dosjen 1 mln faqe të bisedave telefonike që dëshmojnë lidhjet e tmerrshme të politikës me krimin do zbardhen dhe do bëhen publike, në mënyrë që shqiptarët të ndahen nga bota e krimit, nga droga dhe ti rikthen ligjit”, tha nder të tjera ish kryeministri Berisha.