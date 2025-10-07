LEXO PA REKLAMA!

A do të regjistrohet PD në zgjedhjet e pjesshme të 9 Nëntorit? Ja si përgjigjet Berisha

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 15:50
Politikë

A do të regjistrohet PD në zgjedhjet e pjesshme të 9

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, doli sot në një konferencë për mediat nga ku foli ndër të tjera edhe për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki që do të mbahen në 9 Nëntor.

I pyetur nëse PD do të regjistrohet në këto zgjedhje, Berisha tha se PD do të zbatojë me rigorozitet ligjin dhe kodin elektoral.

Pyetje: A do të regjistrohet PD në zgjedhjet e pjesshme

Berisha: PD do zbatojë ligjin elektoral dhe kodin elektoral. Pa diskutim, por modalitetet janë çështje e ekspertëve të kodit zgjedhor.

 

