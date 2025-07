“20 mijë metra katror të çliruara në Tiranë”, Rama cmontimi i ndërtimeve pa leje nuk do të ndalet

Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga aksioni per lirimin e hapesirave publike ne Tirane duke prishur ndertesat dhe shtesat pa leje.

Ai tha se aksioni nuk do te ndalet.

“Sipas planit të punës vetëm në Tiranë arrin deri nesër në rreth 20 mijë metra katrorë sipërfaqja e hapësirave publike të çliruara, ndërkohë që puna nuk do të ndalet më as në kryeqytet, as në qytetet e tjera ku ka marrë kot ky fenomen dhe as në bregdet e në zonat e mbrojtura jo e jo…”-shkruan Rama teksa publikoi nje video nga aksioni per heqjen e nje ndertimi pa leje ne nje kompleks banimi ne kryeqytet.