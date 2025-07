Trump diagnostikohet me pamjaftueshmëri venoze – Çfarë është sëmundja që po prek miliona njerëz dhe kush janë më të rrezikuar?!

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, 79 vjeç, është diagnostikuar me pamjaftueshmëri kronike venoze, një sëmundje progresive që prek sistemin e qarkullimit të gjakut dhe përkeqësohet me kalimin e kohës. Lajmi është konfirmuar nga sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, dhe ka ngritur pikëpyetje në lidhje me ndikimin që kjo gjendje mund të ketë në shëndetin dhe aktivitetin e kreut të shtetit amerikan.

Për të sqaruar natyrën e sëmundjes, kirurg vaskular Konstantinos N. Xiromeritis, drejtor i Klinikës së Katërt të Kirurgjisë Vaskulare në Metropolitan General, ka dhënë një përshkrim të detajuar të kësaj patologjie që po bëhet gjithnjë e më e shpeshtë në shoqëritë perëndimore.

Çfarë është pamjaftueshmëria kronike venoze?

Bëhet fjalë për një gjendje ku valvulat brenda venave, kryesisht në gjymtyrët e poshtme, nuk funksionojnë siç duhet, duke e penguar gjakun që të rikthehet normalisht në zemër. Si pasojë, gjaku grumbullohet në vena, duke shkaktuar vena me variçe, ënjtje, dhimbje, rëndesë në këmbë dhe në raste të avancuara, ulçera venoze.

Kush janë më të rrezikuar?

Sipas Dr. Xiromeritis, faktorët kryesorë përfshijnë:

• Mosha – rreziku rritet ndjeshëm pas moshës 65 vjeç

• Gjinia – gratë janë më të prekura, por sëmundja nuk kursen as burrat

• Trashëgimia – predispozita gjenetike ka ndikim të madh

• Shtatzënia, mbipesha, stili jetesës sedentare dhe qëndrimi i zgjatur në këmbë rrisin ndjeshëm rrezikun

• Traumat apo ndërhyrjet kirurgjikale në këmbë përbëjnë gjithashtu faktor shtesë





Trajtimi: Lazeri endoluminal, teknika më moderne

Trajtimi më i avancuar dhe i rekomanduar aktualisht në mbarë botën është lazeri endoluminal, një ndërhyrje minimalisht invazive që synon të bllokojë venat me pamjaftueshmëri duke përdorur rrezatim të drejtpërdrejtë në brendësi të venës. Kjo metodë është shumë efektive, me rrezik të ulët komplikacionesh dhe është zyrtarisht e miratuar nga autoritete shëndetësore ndërkombëtare si BE, Shoqata Amerikane e Kirurgjisë Vaskulare dhe Forumi Amerikan Venoz.



Në rastin e presidentit Trump, detaje të mëtejshme mbi gjendjen e tij shëndetësore nuk janë bërë ende publike, por diagnoza e bërë publike rihap debatin mbi transparencën mjekësore të liderëve politikë dhe menaxhimin e sëmundjeve kronike në moshë të thyer.