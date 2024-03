SHBA kërcënojnë hapur "Raiffeisen Bank": Shkëpusni lidhjet me Rusinë, ose ju përjashtojmë nga sistemi

SHBA po shtrëngon vidhat në bankat e fundit të mbetura në Evropë që ende bëjnë biznes me Rusinë dhe ketu po flasim per Reiffeisen Bank.

Zyrtari më i lartë i zbatimit të sanksioneve të Thesarit, ushtruesja e detyrës së ndihmës sekretares Anna Morris, u takua të premten në Vjenë me zyrtarë austriakë dhe përfaqësues të Raiffeisen Bank International për të shpjeguar rrezikun e mbylljes së bankës nga sistemi financiar amerikan nëse nuk distancohet më qartë nga Ekonomia e luftës e Rusisë.

Detajet e bisedimeve nuk ishin të disponueshme menjëherë dhe banka dhe Thesari nuk pranuan të komentojnë, raporton Politico.

Sipas kompetencave të reja që fitoi në fund të vitit të kaluar, Zyra për Kontrollin e Aseteve Financiare, një degë e inteligjencës financiare dhe e zbatimit të Thesarit, mund të synojë institucionet e huaja financiare që kryejnë ose lehtësojnë transaksionet ose ofrojnë ndonjë shërbim që përfshin bazën ushtarako-industriale të Rusisë.

Autoriteti është i fundit në një linjë të gjatë pushtetesh që i lejon SHBA-së të përdorë dominimin e saj në sistemin financiar ndërkombëtar për të ushtruar ndikim politik jashtë kufijve të saj.

Përjashtimi nga sistemi i dollarit do të sillte katastrofë për Raiffeisen dhe do të përbënte një siklet serioz për autoritetet evropiane, duke nënkuptuar se ata ose nuk ishin në gjendje ose nuk dëshironin të përmbushnin retorikën e tyre për ndëshkimin e Rusisë për rrëmbimin më të madh të tokës në Evropë në 80 vjet.

Raiffeisen thotë se i ka ulur ndjeshëm operacionet e saj në Rusi që nga pushtimi i Ukrainës nga Moska dy vjet më parë: ajo ka ndaluar marrjen e bizneseve të reja, për shembull, ka reduktuar librin e saj të kredive me më shumë se gjysmën dhe ka ndaluar operacionet bankare korrespondente, duke ngushtuar ndjeshëm rrethin e njerëz me të cilët bën biznes atje. Të ardhurat e saj nga komisionet – tarifat që gjeneron përmes biznesit të saj të përditshëm – ranë me 43 për qind vitin e kaluar, ndërsa u tërhoq në brirët e saj.

Megjithatë, Raiffeisen ka hezituar të shkëpusë plotësisht lidhjet me një operacion që është banka më e madhe në pronësi të huaj në Rusi, dhe e cila gjeneroi rreth 60 për qind të fitimit të saj vitin e kaluar (këto fitime mbeten të mbyllura në Rusi nga kontrollet e kapitalit). Ndërsa perspektiva e një përfundimi të shpejtë të luftës është zbehur, dyshimet janë shtuar se banka po zvarritet, duke shpresuar të ringjallë biznesin sapo të rivendoset paqja.

Shkëputja nëpërmjet Deripaska

Raiffeisen ka këmbëngulur se po bën gjithçka që mundet në mënyrë të arsyeshme për t'u shkëputur, por strategjia e tij e zgjedhur e daljes është e mbushur me gracka. Ajo synon të shkëmbejë efektivisht aksionet e saj në operacionin rus me një 27.8 për qind të aksioneve në Strabag SE, një grup ndërtimi me bazë në Austri i fokusuar në Evropën Qendrore dhe Lindore. Mekanika e saktë e këtij shkëmbimi nuk është e qartë, por synohet që krahu rus i Raiffeisen të transferojë aksionet si dividend në natyrë te kompania austriake.

Sipas llogaritjeve të Raiffeisen, ajo do të shpëtonte rreth 1.5 miliardë euro nga operacionet e saj ruse nëse marrëveshja shkon siç ishte planifikuar. Në të kundërt, një shitje me zjarr për të qetësuar Thesarin mund ta shihte atë të humbiste gjithçka.

Problemi është se aksionet e Strabag deri vonë ishte në pronësi të manjatit të metaleve Oleg Deripaska, i sanksionuar nga SHBA dhe BE. Deripaska zotëronte aksionet përmes një kompanie mbajtëse të quajtur Rasperia; në të njëjtën ditë që Strabag njoftoi shkëmbimin e synuar, ai gjithashtu njoftoi se Rasperia ishte marrë përsipër nga një tjetër kompani mbajtëse e regjistruar në Moskë, AO Iliadis.

Në sipërfaqe, ai ndryshim i pronësisë hoqi një pengesë për shkëmbimin. Por Iliadis u themelua vetëm shtatë muaj më parë dhe përfituesit e tij përfundimtarë janë të paqartë. Rrjedhimisht, shkëmbimi – i cili synohej të përfundonte deri në fund të këtij muaji – është ende në pritje.

"RBI do të ekzekutojë marrëveshjen e Strabagut vetëm kur të jetë i sigurt se njerëzit pas Iliadis nuk janë të sanksionuar," tha një zëdhënës për POLITICO të premten. "Për këtë qëllim, ajo po kryen një proces gjithëpërfshirës të pajtueshmërisë."

RBI është një krah i rrjetit mbarëkombëtar të bankave bashkëpunuese të Austrisë, me rrënjë të thella në ekonominë lokale dhe politikën lokale dhe kombëtare; rrjedhimisht, ajo ka gëzuar mbulim të konsiderueshëm politik nga qeveria dhe banka qendrore. Vjena loboi fort dhe me sukses që Raiffeisen të hiqej nga lista e zezë ukrainase e sponsorëve të perceptuar të luftës përpara se të miratonte paketën e 12-të të sanksioneve të BE-së për Rusinë në dhjetor.

"Kam besim se ata po punojnë për të," i tha POLITICO guvernatori i Bankës Kombëtare Austriake Robert Holzmann një javë përpara vizitës së Morris, duke theksuar se banka është "shumë e vetëdijshme për mundësitë dhe kufizimet" dhe po punon shumë prapa skenave për të gjetur një zgjidhje.

Kjo zgjidhje duhet të balancojë disa kushte.

"Numri një është se ju nuk dëshironi të keni një zgjidhje që favorizon Putinin," tha ai. "Numri dy, nuk duhet të dëmtojë pronarët e tyre kryesorë që në fund të fundit janë bankat e fshatrave në të gjithë Austrinë."

Sipas raportit të plotë vjetor të Raiffeisen , edhe nëse do t'i duhej të dorëzonte funksionimin e saj rus pa kompensim, do të mbetej me më shumë se kapitali i mjaftueshëm për të kënaqur rregullatorë. Si i tillë, dëmi financiar i këtyre brigjeve të fshatit do të ishte i dhimbshëm, por i kufizuar.

"Nëse dhe kur do të gjejnë një zgjidhje, nuk mund të them," tha Holzmann. "Është shumë e ndërlikuar."/politico eu