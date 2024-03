Berisha: Dengje me euro të paligjshme në avionin privat të Ramës, falimentoi "Air Albanian"

Sali Berisha akuzoi Edi Ramen per shpenzime marramendese si kryeminister.

Ai theksoi se Rama falimentoi edhe kompanine Air Albania duke perdorur privatisht nje avion te saj.

Sipas Berishes, ne ate avion kane qarkulluar dengje me euro.

Deklarata e Berishes nga arresti i shtepise:

Berisha: Shpenzimet e Sali Berishës në 8 vite janë shumë herë më të ulëta se shpenzimet e Edi Ramës me Ismailin e tij në 6 muaj

Së fundmi thashë dhe njëherë, shkon gjuha tek dhëmbi dhe tani kërkon e thotë se me udhëtimet e tij të panumërta, të pafundme, me Ismailin e tij me të cilin e falimentoi ‘Air Albanian’, po e falimenton linjën, deklaron me papërgjegjshmëri të plotë se janë shpenzime më të ulëta se të paraardhësit tim.

Nuk ka paturpërsi më të madhe, nuk ka gënjeshtër më të turpshme.

Edi Rama hajde ti marrim çdo qindarkë shpenzimet.

Shpenzimet e Sali Berishës në 8 vite janë shumë më të vogla, shumë herë më të ulëta se shpenzimet e tua me Ismailin në 6 muaj.

Janë 22 mln euro me 142 udhëtime në 18 muaj.

Jo vetëm kaq.

Gjerësisht përflitesh se me avion tënd privat të përdorur në mënyrë më abuzive me transportuar, dhe kjo don hetim, para, dengje, baule me euro dhe narko euro, të vjedhura në tendera, prokurime, ryshfete etj.

Ke transportuar me baule diplomatike drogëra të forta.

Hajde shpëlaju para shqiptarëve për të gjitha këto.

Hajde të bëjmë hetime, ti bëjmë hetimet një për një, të dalësh, por nuk del dot ti, se ti je i kalbur ti vdes nga frika e Sali Berishës.