ONE ALBANIA mbështet kalendarin e eventeve sportive në Vlorë

Qyteti bregdetar, kyç në investimet për rajonin e jugut

Mbështetja e komunitetit lokal përmes investimeve në infrastrukturën teknologjike si dhe krijimit të hapësirave argëtuese dhe sportive janë fokusi i kompanisë One Albania për qytetin e Vlorës. Në një takim të Drejtorit Ekzekutiv të One Albania, Brano Djurovic me Kryetarin e Bashkisë Vlorë, Ermal Dredha, Djurovic nënvizoi angazhimin e One Albania ndaj nismave të rëndësishme zhvilluese për qytetin bregdetar.

Si partnerë strategjikë të nismës së Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit “Albania, All Senses”, One Albania ka sponsorizuar një sërë aktivitetesh në Vlorë, Qytetin Evropian të Sportit. Veçanërisht e rëndësishme ka qenë mbështetja e arenës sportive FanZone në këtë qytet, që është mbushur me pjesëmarrës dhe turistë gjatë gjithë EURO 2024.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mbulimi me rrjetin më të mirë celular One Albania në Rivierën Shqiptare, shumë i rëndësishëm gjatë sezonit të vrullshëm të verës, ka garantuar lidhje të pandërprerë për banorët dhe turistët.

“Ne jemi të përkushtuar për të mbështetur infrastrukturën teknologjike dhe zhvillimin e Vlorës përmes rrjetit tonë të avancuar dhe shërbimeve të përshtatura. Investimet tona janë krijuar për të përmbushur nevojat unike të qytetarëve dhe bizneseve, duke luajtur një rol kyç në rrugëtimin e Vlorës drejt shndërrimit në një qendër turistike rajonale me shërbime në çdo skaj të rivierës. Jemi shumë të gëzuar që jemi partnerë të kalendarit të aktiviteteve sportive që po kulmojnë me FANZONE Vlora, duke sjellë më shumë aktivitete dhe argëtim për të gjithë.”- tha Brano Djurovic, Drejtor Ekzekutiv i One Albania.

Kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha, shprehu falënderimin e tij për mbështetjen e vazhdueshme, në një kohë kur Vlora veç turizmit të shtuar, mori edhe stafetën për të qenë Qyteti Evropian i Sportit 2024.

“Jemi shumë mirënjohës ndaj kompanisë One Albania për angazhimin e treguar përgjatë gjithë vitit. Ky ka qenë një vit shumë i ngarkuar me aktivitete, sidomos duke marrë parasysh që Vlora është Qyteti Evropian i Sportit. Vlerësojmë shumë partneritetin me One Albania, pasi kontribute të tilla e kthejnë Vlorën në një portë të hapur për të gjithë turistët, duke ndarë imazhin e një qyteti të pastër e mikpritës, me infrastrukturë e hoteleri moderne, bukuri natyrore të jashtëzakonshme dhe njerëz bujarë.”- tha kryetari i bashkisë Vlorë, Ermal Dredha.

Përtej mbulimit të plotë me shërbim celular në çdo skaj të bregdetit shqiptar, pritet të vijojnë projektet dhe investimet strategjike të One Albania për të zhvilluar infrastrukturën që i vjen në ndihmë komunitetit dhe bizneseve lokale, në qytetin e Vlorës.