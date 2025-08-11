LEXO PA REKLAMA!

Temperaturat deri në 42 gradë celsius/ Parashikimi i motit për 11 gusht 2025

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 07:55
Aktualitet

Sot, e hënë, vendi do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti do të jetë i kthjellët në të gjithë territorin, me shumë orë dielli gjatë ditës.

Temperaturat më të larta pritet të regjistrohen në Shkodër dhe Lezhë, duke arritur deri në 42°C.

Era do të fryjë nga veriperëndimi – verilindja me shpejtësi mesatare deri në 6 m/s, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë bregdetit herë pas here do të arrijë 8–12 m/s. Deti me valëzim të ulët, 1–2 ballë.

