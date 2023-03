Vuçiq: Nuk do ta nënshkruaj Pavarësinë e Kosovës

Dredhat e tij nuk kane fund, varesist nga vendi ku flet. Ndryshe ne Bruksel dhe ndryshe ne Beograd.

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq në një tubim me qytetarë serbë ka folur për dialogun me Kosovën dhe marrëveshjen e mundshme.

Vuçiq ka inisistuar se nuk do ta nënshkruajë Pavarësinë e Kosovës dhe se për këtë ka bërë betimin për Kushtetutën dhe ungjillin e Miroslavit, raporton Danas, përcjell Gazeta Sinjali.

“E di se për çfarë jam betuar, Kushtetutën e Serbisë dhe Ungjillin e Miroslavit”.

Nuk do të jem unë ai që do t’ua nënshkruaj pavarësinë e Kosovës! Nuk ka dorëzim, ne nuk do ta njohim pavarësinë as de fakto as de jure”, tha Vuçiq.

Sipas Vuçiq, propozimi evropian ka me vete shumë vendime të vështira.

“Detyrimi ynë i parë është të mbrojmë Serbinë, i dyti është të mbrojmë interesat kombëtare dhe i treti është të mbrojmë paqen dhe stabilitetin”, ka deklaruar ai.