Vrau të riun nga Kukësi, dëshmitarja për "Kobrën": Sherri nuk nisi për faturën, e qëlloi pasi...

Zbardhen detaje te reja nga vrasja në lokalin “Cobra City” në Kosovë. Autori Dritan Hoxha vra një 31-vjeçar nga Kukësi dhe plagosi një 27-vjeçar. U deklarua se motiv i vrasjes dhe plagosjes ishte mospagimi i faturës prej 400 euro.

Dëshmitarja me inicialet A.S., e cila ka qenë e punësuar në atë lokal, deklaroi se i pandehuri Roland Susuri kishte hequr CD-në e kamerave të sigurisë dhe e kishte parë atë me armë. Sipas saj, motivi i vrasjes nuk kishte lidhje me një faturë prej 400 eurosh.

“E kam parë Rolandin duke e tërhequr nga rryma një pajisje dhe duke nxjerrë CD-në, madje më tha “çka po i çel sytë”… Ai kishte me vete armë”, dëshmoi A.S.

Dëshmitarja tha gjithashtu se ishte kërcënuar nga Susuri përmes të dashurës së tij, pasi ajo e kishte përmendur emrin e tij gjatë një deklarate në Prokurori.

Ajo shtoi se ditën e ngjarjes kishte parë armë në të dy grupet e përfshira në incident, si tek pala e të ndjerit nga Kukësi, ashtu edhe tek grupi i Susurit. Sipas A.S., disa minuta pasi Dibran Hoxhaj kishte hyrë në lokal dhe kishte ngritur zërin ndaj stafit për dëmet që i ishin shkaktuar lokalit, mbërriti Policia.

Ajo theksoi se konflikti nuk kishte të bënte me mosshlyerjen e një fature, por kishte shpërthyer për shkak të një konflikti mes të ndjerit V.C. dhe të akuzuarit Susuri, pasi i ndjeri kishte ngacmuar ish-të dashurën e këtij të fundit. Sipas dëshmitares, Susuri i kishte kërkuar V.C.-së që të mos e prekte vajzën dhe të mos e filmonte, por kjo nuk ishte respektuar. Madje, V.C. e kishte shtyrë Susurin dhe i kishte thënë se donte të takohej me dajën e tij, Dibran Hoxhajn.

“Më kujtohet që i tha: “’Mos më prek’ dhe pastaj shtoi që donte të takohej me Dibranin”, rrëfeu A.S.

Në momentin kur nisi krahasimi i dëshmisë së saj në gjykatë me atë të dhënë në Prokurori, A.S. mohoi disa nga deklaratat e shkruara atje, duke thënë se ato nuk ishin fjalët e saj dhe se as firma nuk ishte e saj. Në fund, dëshmitarja kërkoi ndërprerjen e seancës për arsye familjare, kërkesë që u pranua nga trupi gjykues.