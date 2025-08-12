LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrasja dhe groposja e Enver Bajraktarit! Policia arreston autorin e dyshuar

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 11:14
Kosovë&Rajon

Vrasja dhe groposja e Enver Bajraktarit! Policia arreston autorin e dyshuar

Një person është arrestuar nën dyshimin për vrasjen dhe groposjen e një shtetasi në fshatin Baicë të Lipjanit, ngjarje që tronditi komunitetin lokal.

Sipas Policisë së Kosovës, pas hetimeve intensive, Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme në Prishtinë ka arrestuar T.K., shtetas i Republikës së Kosovës, i dyshuar për vrasje me dashje lidhur me këtë rast.

Viktima, Enver Bajraktari, u gjet i vdekur dhe i groposur në një arë të mbjellë me misër në fshatin Baicë më 5 gusht. Hetuesit po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për të sqaruar motivet dhe rrethanat që çuan në këtë krim.

Autoritetet vazhdojnë hetimet dhe po përgatiten për procedurat e mëtejshme ligjore ndaj të dyshuarit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion