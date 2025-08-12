Vrasja dhe groposja e Enver Bajraktarit! Policia arreston autorin e dyshuar
Një person është arrestuar nën dyshimin për vrasjen dhe groposjen e një shtetasi në fshatin Baicë të Lipjanit, ngjarje që tronditi komunitetin lokal.
Sipas Policisë së Kosovës, pas hetimeve intensive, Njësiti i Hetimeve të Përgjithshme në Prishtinë ka arrestuar T.K., shtetas i Republikës së Kosovës, i dyshuar për vrasje me dashje lidhur me këtë rast.
Viktima, Enver Bajraktari, u gjet i vdekur dhe i groposur në një arë të mbjellë me misër në fshatin Baicë më 5 gusht. Hetuesit po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për të sqaruar motivet dhe rrethanat që çuan në këtë krim.
Autoritetet vazhdojnë hetimet dhe po përgatiten për procedurat e mëtejshme ligjore ndaj të dyshuarit.