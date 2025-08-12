LEXO PA REKLAMA!

Plumb në kokë për një vend parkimi! Zbardhet ngjarja që tronditi Prishtinën

Lajmifundit / 12 Gusht 2025, 11:05
Kosovë&Rajon

Plumb në kokë për një vend parkimi! Zbardhet ngjarja që

Të tjera detaje janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur dje në Prishtinë, ku Muhamet Matoshi u vra me plumb në kokë. Mësohet se një konflikt i çastit për një vend parkimi, është bërë shkak për ngjarjen tragjike. Gjatë debatit, Xhemajl Nuhiu mori një armë zjarri dhe qëlloi në kokë Muhamet Matoshin.

Viktima u dërgua me urgjencë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk mundi t’i mbijetonte plagës dhe ndërroi jetë. Pas krimit, i dyshuari u largua me makinën e tij, një “Mercedes”, në drejtim të panjohur dhe ende vazhdon të jetë në arrati. Autoritetet kanë nisur kërkimet intensive për kapjen e tij.

Në vendin e ngjarjes janë marrë në pyetje disa dëshmitarë që kanë dhënë dëshmi për hetuesit, në përpjekje për të sqaruar plotësisht dinamikën e konfliktit dhe rrethanat që çuan në vrasje.

Policia dhe Prokuroria vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorit, ndërkohë që familja e viktimës është në gjendje të rëndë nga tronditja e papritur dhe e dhimbshme që shkaktoi ky akt i dhunshëm.

