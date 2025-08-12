Ministria e Mbrojtjes: 50 vatra zjarri gjatë 24 orëve të fundit, rrezikshmëri e lartë në pyje
Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 50 vatra zjarri në të gjithë vendin, nga të cilat 19 mbeten ende aktive dhe po shkaktojnë shqetësim të madh për autoritetet.
Në qarkun e Vlorës, veçanërisht në bashkitë Finiq dhe Delvinë pranë Parkut Natyror të Syrit të Kaltër, zjarri vijon të jetë problematik. Në terren operojnë 8 mjete zjarrfikëse, 4 prej të cilave nga Forcat e Armatosura, dhe rreth 90 forca operacionale, me mbështetje ajrore nga helikopterë dhe avionë nga Shqipëria, Greqia, Çekia dhe Sllovakia. Sot do të shtohet edhe një helikopter Black Hawk nga Forcat e Armatosura.
Në Dibër, zjarret vazhdojnë në zonën e Malit me Gropa dhe fshatin Xibër, ndërsa në Berat, në bashkinë Poliçan, situata është serioze me flakët që i afrohen qytetit dhe disa banorë po evakuohen. Në Tiranë, po digjen zona të ndryshme malore dhe pyjore, me përpjekje intensive të forcave zjarrfikëse dhe mbështetje ajrore, përfshirë helikopterë nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në qarqet e tjera, nga Durrësi në Shkodër, Kukës, Gjirokastër dhe Elbasan, zjarret vazhdojnë në zona të ndryshme malore dhe pyjore, disa prej tyre me terren të vështirë për ndërhyrje, por të gjitha po monitorohen nga forcat operacionale.
Për përballimin e situatës janë angazhuar 82 automjete zjarrfikëse dhe 1080 efektivë. Ndërkohë, në ajër kanë operuar avionë dhe helikopterë nga Kroacia, Greqia, Republika Çeke, Sllovakia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Forcat e Armatosura të Shqipërisë.
Sipas IGJEO-së, sot nuk priten reshje, ndërsa niveli i rrezikut për zjarret në pyje është i klasifikuar “i lartë” në shumicën e qarqeve, me zona të lokalizuara në Shkodër jug, Lezhë veri dhe Elbasan perëndim, ku rreziku është “shumë i lartë”.
Temperaturat do të arrijnë deri në 41 gradë Celsius në zonat e ulëta, duke kërkuar nga qytetarët kujdes maksimal dhe njoftimin e menjëhershëm të çdo vatre zjarri pranë autoriteteve.