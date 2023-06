Trazirat në veri të Kosovës, Vjosa Osmani takim "kokë më kokë" me Macron dhe Scholz, zbardhen detajet

Presidentja Vjosa Osmani është takuar me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz, si dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme të BE-së, Josep Borrell, në Moldavi në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Europian.

Ajo ka bërë me dije se në takim me zyrtarët e lartë ka diskutuar mbi ngjarjet e fundit në veri të Kosovës, derisa tha se bashkëpunimi me partnerët është kyç.

“Në këtë kohë përcaktuese për sigurinë në rajon e Evropë, bashkëpunimi me partnerët tanë është kyç. Së bashku me Presidentin Emmanuel Macron dhe Kancelarin Olaf Scholz, si dhe me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme të BE-së, Josep Borrell, diskutuam zhvillimet e fundit në Kosovë dhe angazhimin e përbashkët për paqe, siguri dhe stabilitet”, ka shkruar Osmani.