LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Itali/ Turisti shqiptar kapet në trafik kokaine, rrezikoi të aksidentonte edhe patrullën e karabinierëve

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 16:47
Bota

Itali/ Turisti shqiptar kapet në trafik kokaine, rrezikoi të

Kishte shkuar në Itali për turizëm, por u kap duke trafikuar kokainë. Karabinierët e Ternit pikasën të riun teksa qarkullonte me makinën që kishte marrë me qira.

Lëvizjet e tij të dyshimta bënë që të kërkonin kontrollin e mjetit, ku u gjetën 28 ​​doza kokainë, me një peshë totale prej afërsisht 18 gramë, së bashku me shumën prej gati 1000 eurosh, që u sekuestruan. Por arrestimi i tij nuk ka qenë i lehtë, pasi për pak sa nuk është përfshirë në përplasje me patrullën. Aksidenti u shmang në kohë dhe efektivët bënë bllokimin e mjetit.

21-vjeçari që nuk mundi dot të arratisej, u arrestua dhe u dërgua në burg. Pas seancës dëgjimore, gjyqtari, duke vërtetuar arrestimin dhe duke miratuar kërkesën e prokurorit, urdhëroi që i riu të ndalohej të qëndronte në rajonin e Umbrias, informon media italiane.

Autoritetet kërkuan edhe dëbimin e tij nga vendi, ndëra hetimet po vijojnë nga prokuroria deri në fund të procesit.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion