Tensionet në veri të Kosovës, Brnabiç i kërkon ndihmë "miqve europianë": Parandaloni arrestimin e serbëve

Kryeministrja e Serbisë Ana Bërnabiç i ka bërë thirrje Bashkimit Europian që të respektojnë marrëveshjen ndërkombëtare, përkatësisht marrëveshjen e Brukselit dhe themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Gjithashtu kryeministrja serbe ka theksuar se ndërkombëtarët duhet të ndërhyjnë për të parandaluar sipas saj arrestimin e serbëve të pafajshëm.

“Unë po ju kërkoj që të parandaloni arrestimin dhe ndalimin e njerëzve “të pafajshëm vetëm për shkak se janë serbë”, që të mos i nënshtrohen torturave vandale derisa janë në paraburgim dhe derisa as familjet e tyre dhe as përfaqësuesit e tyre ligjorë nuk mund t’i kontaktojnë ata. Unë po ju kërkoj, të dashur miq nga BE, të na ndihmoni të ruajmë paqen, sepse paqja është pasuria më e rëndësishme evropiane. Ju gjithmonë do të keni një bashkëbisedues “të besueshëm” në Beograd”, ka thënë ajo.