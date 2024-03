Politikani serb: Vuçiç na tha se Serbia s’do të bëhet kurrë anëtare e BE-së

Deputeti serb i grupit “Ne-zëri i popullit”, Aleksandar Paviç, ka deklaruar se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç i ka thënë se Serbia nuk do të bëhet kurrë anëtare e Bashkimit Evropian.

Ai në fakt tha atë që shumica e qytetarëve të Serbisë e kanë kuptuar prej kohësh, se ne në masë të madhe ka hequr dorë nga rruga evropiane. “Në fakt, ne po shkojmë në të kundërt, duke ikur nga demokracia, shteti ligjor, lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, në fund të zgjidhjes së çështjes së Kosovës”, tha ai.

Në konsultimet e fundit me përfaqësuesit e grupeve parlamentare, presidenti serb Aleksandar Vuçiç, tha sipas Aleksandar Paviç se Bashkimi Evropian nuk do të hapë më kapituj të negociatave për ne dhe se ne kurrë nuk do të bëhemi një anëtar i plotë.

“Kam bërë një pyetje kur isha në konsultim. Me mua ishin Branko Lukiq dhe Gordana Koljeviq. Ne shtruam pyetjen nëse do të përfshihej kapitulli 35 që duhej të zbatohej marrëveshja franko-gjermane.

Përgjigjja ishte se ndoshta nuk do të jetë në atë formë dhe nëse futet në një farë mënyre nuk ka dallim sepse nuk do të na hapin më kapituj dhe nuk do të hyjmë në BE. Mendoj se është e rëndësishme ta dëgjosh këtë. Të tilla gjëra e ndalin rrugën evropiane”, ka thënë Paviç në emisionin “Slavija info”

Me këtë rast, Vladimir Medjak nga Lëvizja Evropiane në Serbi thotë se qeveria aktuale ka kohë që në thelb nuk po punon për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

“Për më tepër ne kemi shkuar në drejtim krejtësisht të kundërt, ka mundësi që autoritetet të kenë vendosur që nuk ia vlen më. Ndërkohë, ne po përmbushnim disa synime lehtësisht të arritshme dhe thjesht po i shtynim reformat më të vështira, duke i lënë për më vonë. Ne gjithashtu u përpoqëm të “maskojmë” disa gjëra, për shembull nuk vendosëm sanksione ndaj Rusisë, por i dërgojmë rregullisht ushtarët tanë në misione paqeruajtëse. Më shumë se disa vende anëtare”, thotë Medjak për gazetën “Nova”.

Prandaj sipas tij, Serbis sot është më larg BE-së sesa kur filluam negociatat.

“Në fillim të rrugëtimit tonë evropian, kam thënë se problemi kryesor politik për vendin tonë është Kosova dhe sot ka edhe luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, sanksionet ndaj Rusisë, dhe tani zgjedhje të ndershme dhe të ndershme. Secila prej këtyre artikujve u shtua në listë nga vetë qeveria. Prandaj, më duhet të them se nuk pajtohem me presidentin, nëse ai vërtet në atë bisedë ka thënë se Serbia nuk do të hyjë kurrë në BE.

Qëndrimi im është se Serbia me SNS në pushtet nuk do të hyjë kurrë në BE”, ka thënë Medjak për gazetën “Nova” dhe ka shtuar se në vitin 2009 Serbia vlerësohej si demokraci liberale, por sot konsiderohet si autokraci zgjedhore.

“Pyetja është nëse ata do të merrnin edhe statusin e kandidatit për në BE sot. Prandaj nuk duhet të çuditemi që flitet gjithnjë e më shumë për pezullimin e fondeve evropiane dhe kjo nuk ka nisur dje, por ka filluar në vitin 2020. Për shkak të mungesës së demokracisë dhe shtetit ligjor, më pas pasoi Ukraina. dhe tani ka zgjedhje. Një nga postulatet bazë të Bashkimit Evropian është e drejta për zgjedhje të lira, është e qartë se do të insistojnë në këtë”, përfundon Medjak.